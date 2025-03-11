Раскрыт мотив расправившегося со скейтером в Москве мужчины

Стал известен мотив Андрея Демина, обвиняемого в расправе над бывшим скейтером Константином Балишанским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Демин признался, что знал Балишанского с ранних лет.

«В детстве он неоднократно издевался надо мной, избивал меня», — заявил обвиняемый.

Ранее стало известно, что Демина обвиняют по четырем статьям УК РФ, дело уже передано в прокуратуру. Он может получить пожизненный срок.

6 июня 2024 года от рук Андрея Демина пал 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский. Преступник подкараулил его у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в Балишанского, затем догнал его и добил контрольным выстрелом.