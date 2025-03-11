СК установит место запуска украинских БПЛА на московский регион

В ходе расследования масштабных атак на московский регион сотрудники Следственного комитета РФ определяют точные локации, откуда точно были запущены беспилотные летательные аппараты с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Петренко отметила, что сейчас проводится работа, «направленная на установление всех деталей совершенного теракта, в том числе определяются точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины и лица, к этому причастные».

В ночь с 10 на 11 марта и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ отмечали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. Из них 91 ликвидировали над Москвой и Подмосковьем, еще 128 — над Курской областью. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о теракте.

В результате происшествия в Московской области скончался один человек, трое числятся пострадавшими. Еще один получил травму в Липецкой области. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что отбита «самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву».