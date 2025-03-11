В Екатеринбурге толпа иностранцев пыталась попасть в миграционный центр. Об этом сообщает «Безумный Екб».
Инцидент произошел на улице Сулимова. По словам очевидца, мигранты снесли дверь.
«Толпа снесла дверь с петель в прямом смысле этого слова», – сообщается в публикации.
На кадрах с места инцидента заметно, что десятки людей хотят попасть в здание, но почему образовалась такая большая очередь, не уточняется.
Как рассказал глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после произошедшего в миграционный центр направили наряд полиции.
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Он также добавил, что этот центр в мае-июне текущего года планируют перенести на Кислородную улицу. Таким образом обслуживание станет более качественным.
«Прием населения по вопросам миграционного законодательства будет оптимизирован», – сообщил Горелых.
До этого в Екатеринбурге иностранцы пытались взять штурмом отделение полиции. Толпа мигрантов пыталась попасть на дактилоскопию.