В столичной Капотне обнаружены и обезврежены обломки украинского БПЛА, работы прошли штатно, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранним утром сообщил, что за ночь на подлете к столице силами противовоздушной обороны были сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили сначала шесть беспилотников в Раменском городском округе.

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Он также сообщал, что на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА. Мэр добавил, что на месте падения разрушений нет.