В столичной Капотне обнаружены и обезврежены обломки украинского БПЛА

В столичной Капотне специалисты обнаружили и обезвредили обломки украинского беспилотника.

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Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в ГУ МЧС Москвы.

— На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств. Жильцов близлежащих домов заранее предупредили об проведении работ, все прошло штатно, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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