В столичной Капотне обнаружены и обезврежены обломки украинского БПЛА
В столичной Капотне специалисты обнаружили и обезвредили обломки украинского беспилотника.
Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в ГУ МЧС Москвы.
— На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств. Жильцов близлежащих домов заранее предупредили об проведении работ, все прошло штатно, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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