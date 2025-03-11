Россиянка избила девушку и искусала сотрудника полиции

Жительнице Нижнего Новгорода грозит уголовное дело за драку в общественном месте и нападение на сотрудника ППС. Об этом сообщает портал News NN.

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Инцидент произошел 8 марта, наряд полиции прибыл на вызов о драке двух девушек около бара. Нетрезвых дебоширок разняли, зачинщицу драки доставили в отдел полиции. При выходе из служебного автомобиля нетрезвая нижегородка начала бить полицейского по ногам и укусила его за руку, а позже, находясь в отделе, нанесла несколько ударов по лицу.

У пострадавшего диагностированы рана руки и ушибы. На задержанную составили протокол об административном правонарушении, за нападение на сотрудника при исполнении ей может грозить уголовное дело.

До этого сообщалось, что россиянин, искусавший полицейского в поезде, получил 3,5 года колонии. Нетрезвый обвиняемый устроил дебош в поезде Имеретинский курорт — Саратов. Проводники обратились в правоохранительные органы, когда поезд прибыл на станцию «Горячий Ключ». В вагон зашли сотрудники полиции, чтобы доставить дебошира в дежурную часть. Мужчина выйти отказался и оказал сопротивление, в ходе потасовки он укусил одного из полицейских за руку.