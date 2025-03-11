На стройплощадке школы в Новосибирске рухнула плита, есть пострадавшие

В Новосибирске произошло обрушение бетонной плиты на строительной площадке школы. Есть пострадавшие.

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Сейчас на место происшествия выехали прокуроры. По информации надзорного органа, инцидент произошел в Октябрьском районе, на улице Татьяны Снежиной. По данным ТАСС, при обрушении плиты пострадали два человека, их личности устанавливаются. В сообществе Плющихинского жилмассива в соцсети "ВКонтакте" очевидцы ЧП пишут, что пострадали двое мужчин, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Новое здание школы в Октябрьском районе строилось на условиях концессионного соглашения. Здание так и не было достроено, поскольку концессионер попал под уголовное преследование по подозрению в мошенничестве. В августе прошлого года на стройплощадке школы муниципальные власти ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой обрушения конструкций недостроя.