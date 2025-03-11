Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили сейсмологи.

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Отмечается, что очаг находился в 119 километрах от Махачкалы, передает сайт землетрясений.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи. Приборы зафиксировали подземные толчки в 15:12 по местному времени, совпадающему с московским, на глубине восьми километров в точке, которая находилась в 20 километрах к северо-востоку непосредственно от курорта.

7 марта в районе поселка Новомихайловский на Кубани было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9, эпицентр которого находился на глубине около 10 километров. При этом жители не обращались с жалобами, а все системы инфраструктуры и обеспечения работают без сбоев.

27 февраля на Камчатке зафиксировали два землетрясения магнитудой 6,1 и 5,2. Эпицентр первого землетрясения находился в акватории Тихого океана в 94 километрах северо-западнее села Никольского Алеутского округа.