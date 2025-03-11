Южный военный суд приговорил к 24 годам участника покушения на Олега Царева

Южный окружной военный суд вынес приговор одному из исполнителей покушения на общественного деятеля Олега Царева. Его признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

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Как установил суд, с 24 февраля по 1 декабря 2022 года сотрудники СБУ на территории Украины создали устойчивую группу лиц, которая должна была совершить покушение на жизнь общественного деятеля Олега Царева. Подсудимый установил контакт с сотрудником СБУ, который привлек его к подготовке покушения. После этого с октября по ноябрь 2022 года, используя координаты, полученные от сотрудника СБУ, он изъял из тайника оружие, боеприпасы, электродетонатор и взрывчатое вещество, которые перевез и незаконно хранил с целью изготовления самодельного взрывного устройства.

С 1 декабря 2022 года до 26 октября 2023 года мужчина следил за Царевым, определяя удобное место для покушения. Параллельно подсудимый прошел обучение по осуществлению террористической деятельности. Используя эти знания, он приготовил взрывное устройство.

В дальнейшем он передал собранные им сведения о маршрутах передвижения Царева сотруднику СБУ. Это позволило сотрудникам иностранной спецслужбы совершить покушение на его жизнь.

Само покушение состоялось 27 октября 2023 года. Царев оказал активное сопротивление и скрылся с места нападения, телесных повреждений он не получил, говорится в тексте приговора суда.

Подсудимый обвинялся по статьям 275, 205.3, 277, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, ч. 4 ст. 222 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Также он должен заплатить 800 тысяч рублей в виде штрафа.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.