В Подмосковье мужчина сбил беспилотник из ружья

В Московской области мужчина сбил беспилотный летательный аппарат из ружья во время атаки беспилотников. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

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Дрон, предварительно, сбил из охотничьего ружья 54-летний житель во время утренней атаки. В результате летательный аппарат упал в поле.

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В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над десятью регионами сбили 337 беспилотников, свыше сотни дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще двадцать, по неофициальным данным, пострадали.