В Коми на шахте "Воркутинская" зафиксировали тление угля

В Республике Коми в шахте "Воркутинская" вчера вечером было зафиксировано тление угла: об этом рассказали в компании, ведущий добычу на этой территории.

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10 марта в 21:00 горному диспетчеру шахты "Воркутинская" сообщили о превышении показаний датчиков аэрогазовой защиты - речь шла о лаве 114-с четвертого пласта. После этого все работники шахты в экстренном порядке были выведены на поверхность.

Прошедшей ночью сотрудники отделения военизированной горноспасательной части провели обследование горных выработок. В лаве 114-с четвертого пласта специалисты выявили тление угля: по данным предприятия, оно наблюдалось под лавным конвейером.

Как рассказали в компании сегодня утром, очаг тления устранен, а на шахте горноспасатели организовали постоянное дежурство. Пострадавших во время ЧП нет.