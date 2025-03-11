Восьмерых мужчин задержали в Петербурге за изготовление детской порнографии

В Петербурге задержали участников группы, которая занималась производством и распространением порнографии с участием несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщает «78.ru».

По данным следствия, восемь мужчин в возрасте от 21 года до 38 лет в течение года обменивались в социальных сетях детской порнографией. При этом некоторые участники группы совершали преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков.

Всех подозреваемых в изготовлении порнографических материалов удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Калужской области областной суд огласил приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Мужчина приставал к 11-летней падчерице и ее подруге-ровеснице. Также он задействовал девочек в съемке материалов порнографического содержания, которые впоследствии распространял в сети. Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.