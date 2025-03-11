Крупнейшая атака дронов: кадры последствий налета ВСУ

Этой ночью ВСУ запустили 337 беспилотных летательных аппарата по территории России. Как сообщают Минобороны РФ, средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские долны над девятью российскими регионами. Больше всего - 126 БПЛА – было сбито над Курской областью, 91 БПЛА – над территорией Московской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области.

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным Telegram-канала SHOT, число пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на московский регион увеличилось до восьми.

Последствия атаки дронов ВСУ — в галерее «Рамблера».