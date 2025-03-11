Крупнейшая атака дронов: кадры последствий налета ВСУ

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Повреждения в многоквартирном доме в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в деревне Сапроново
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Повреждения в многоквартирном доме в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в деревне Сапроново 
© ТАСС
Люди у места падения беспилотного летательного аппарата в Московской области
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Люди у места падения беспилотного летательного аппарата в Московской области 
© ТАСС
Повреждения в многоквартирном доме в результате падения беспилотного летательного аппарата в Раменском
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Повреждения в многоквартирном доме в результате падения беспилотного летательного аппарата в Раменском 
© ТАСС
Повреждения в многоквартирном доме на улице Домодедовской в Москве
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Повреждения в многоквартирном доме на улице Домодедовской в Москве 
© ТАСС

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Обстановка у многоквартирного дома в Раменском после падения беспилотного летательного аппарата
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Обстановка у многоквартирного дома в Раменском после падения беспилотного летательного аппарата 
© ТАСС
Сотрудник полиции у закрытого проезда возле жилого многоквартирного дома в Москве на Домодедовской улице после падения беспилотного летательного аппарата
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Сотрудник полиции у закрытого проезда возле жилого многоквартирного дома в Москве на Домодедовской улице после падения беспилотного летательного аппарата 
© ТАСС
Автомобиль МЧС России у жилого многоквартирного дома в Москве на Домодедовской улице после падения беспилотного летательного аппарата
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Автомобиль МЧС России у жилого многоквартирного дома в Москве на Домодедовской улице после падения беспилотного летательного аппарата 
© ТАСС
Последствия падения беспилотников в Московской области
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Последствия падения беспилотников в Московской области 
© ТАСС
Последствия падения беспилотников в Московской области
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Последствия падения беспилотников в Московской области 
© ТАСС

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Повреждения в многоквартирном доме в Москве в результате падения беспилотного летательного аппарата
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Повреждения в многоквартирном доме в Москве в результате падения беспилотного летательного аппарата 
© ТАСС
Сотрудники МЧС России на подъемнике у жилого многоквартирного дома на Домодедовской улице в Москве после падения беспилотного летательного аппарата
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Сотрудники МЧС России на подъемнике у жилого многоквартирного дома на Домодедовской улице в Москве после падения беспилотного летательного аппарата 
© ТАСС
Обстановка у жилого дома в Москве на Домодедовской улице после падения беспилотного летательного аппарата
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Обстановка у жилого дома в Москве на Домодедовской улице после падения беспилотного летательного аппарата 
© ТАСС
Последствия падения беспилотника в Москве
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Последствия падения беспилотника в Москве 
© ТАСС

Этой ночью ВСУ запустили 337 беспилотных летательных аппарата по территории России. Как сообщают Минобороны РФ, средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские долны над девятью российскими регионами. Больше всего - 126 БПЛА – было сбито над Курской областью, 91 БПЛА – над территорией Московской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области.

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным Telegram-канала SHOT, число пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на московский регион увеличилось до восьми.

Последствия атаки дронов ВСУ — в галерее «Рамблера».

Происшествия
Фото
Сергей Собянин
Минобороны России
Москва
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