СК возбудил уголовное дело после атаки украинских беспилотников

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, речь идет о п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. К расследованию привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства, а также специалистов судебно-экспертного центра.

«В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба», — добавила Петренко, отметив, что действиям всех причастных лиц дадут уголовно-правовую оценку.

Напомним, что минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. 128 из них ликвидировали над Курской областью, еще 91 — над Москвой и Подмосковьем.

В результате происшествия в Московской области погиб один человек, еще трое пострадали. Еще один получил травму в Липецкой области. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что отбита «самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву».