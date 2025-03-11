Стало известно о 20 пострадавших при массированной атаке на Московскую область

После атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 20 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб.

В Ленинском городском округе от обломков дрона пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет.

В Домодедово на парковке «Мираторга» 38-летний охранник не смог пережить полученных от осколков травм. Пострадали два человека: 50-летний мужчина попал в реанимацию Видновской больницы с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар, во время которого сгорело более 20 машин.

В Домодедово дроны упали и в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, которая попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оперируют ее.

В городе Раменском за медпомощью обратились пять человек, добавил Воробьев. Телесных повреждений нет, только реакция на стресс. Госпитализация им не потребовалась.

Силы противовоздушной обороны этим утром отразили самую массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.