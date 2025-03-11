В подмосковном Видном от обломков БПЛА пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали от падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов в подмосковном городе Видном, включая четырехлетнего ребенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, обломки попали в дом по адресу улица Фокина, 6 в деревне Сапроново.

«От обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь», — написал чиновник.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России сбили 337 украинских дронов.