Собянин сообщил об отражении атаки 74 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отбить самую массированную атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Как указал градоначальник, на подлете к Москве российская сторона сбила 74 БПЛА. Собянин высоко оценил работу ПВО воздушно-космических сил (ВКС) Министерства обороны (МО).

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу», - отметил Собянин.

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки по российским регионам. Всего сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

91 дрон сбили над Московской областью, 126 — над Курской, 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской и 10 — над Калужской. По восемь БПЛА удалось уничтожить в Липецкой и Орловской областях, еще шесть дронов — в Воронежской области, а еще три — в Нижегородской. Также к утру беспилотники атаковали Москву и Подмосковье.