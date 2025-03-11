Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА на подлете к Москве

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр Москвы заверил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Массовая атака вражеских дронов на Москву началась рано утром 11 марта. В результате в городе оказалась незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий падения. Специалисты планируют сделать все необходимое для восстановления целостности конструкций в кратчайшие сроки. Проведение работ на месте происшествия взяла на контроль прокуратура.

Вместе с тем на фоне ЧП временные ограничения ввели в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, а также Домодедово и Жуковский.