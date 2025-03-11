Внука оружейника Михаила Калашникова обвинили в убийстве

Внук знаменитого советского конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, который обвиняется в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, оставлен под стражей до 14 апреля.

Октябрьский райсуд города Ижевска, как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, рассмотрел ходатайство следователя в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя. Следственными органами Красновский И.В. обвиняется в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика.

Красновский в ночь на 14 января в ходе возникшего после совместного употребления спиртных напитков конфликта нанес потерпевшему множество ножевых ранений. В результате последний скончался.

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Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил: обвиняемый в убийстве Красновский является внуком оружейника Михаила Калашникова.