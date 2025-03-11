В Домодедово при атаке беспилотника погиб сотрудник «Мираторга»

РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании «Мираторг» сообщили, что один сотрудник компании погиб и двое получили ранения из-за падения беспилотного летательного аппарата в Домодедово.

«Сегодня утром в результате падения обломков беспилотника повреждения получили объекты, расположенные на территории дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово. Один человек погиб, двое получили ранения различной степени тяжести», - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящий момент пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается помощь.

В пресс-службе добавили, что компания окажет всю необходимую помощь семьям погибшего и раненых сотрудников.