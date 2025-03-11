В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приложение МЧС России.

Режим «Беспилотная опасность» действует на территории республики с 6:30. Иные подробности не приводятся.

Напомним, что минувшей ночью украинские войска совершили очередную атаку беспилотниками по территории России. Одной из целей атаки стала Москва и Подмосковье — мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что силы ПВО сбили 69 дронов противника. В Подмосковье в результате атаки погиб один человек, еще трое пострадали.

Опасность атаки беспилотниками также объявлялась в Самарской области. Дроны сбивали над Владимирской, Тульской, Калужской и Рязанской областями. В московских аэропортах действуют ограничения на прилет и вылет. Такие же меры вводили в Нижнем Новгороде и Ярославле.