Пожар в многоэтажном доме начался в подмосковном Раменском

В результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область ночью вторник, 11 марта, дрон влетел в жилой дом в подмосковном Раменском. Там начался пожар.

На данный момент официальной информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Baza.

Первые новости об атаке украинских дронов на Московскую область появились в 4:56 утра. Тогда беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в Раменском округе, который летел на Москву. Впоследствии еще 16 украинских беспилотников в регионе было уничтожено к 5:29 утра.

Появились подробности о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

К 6:00 утра в Московской области была отражена атака 58 БПЛА — все дроны пытались атаковать столицу. В результате атаки в регионе погиб один человек, еще трое получили ранения. На фоне атаки в пресс-службе Росавиации заявили о введении временных ограничений на работу столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово.