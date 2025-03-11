В Подмосковье из-за атаки БПЛА погиб человек

В Подмосковье из-за атаки БПЛА один человек погиб и трое ранены.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область", - написал он в Telegram-канале.

На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедове (село Ям), добавил Воробьев.

По его данным, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском на Северном шоссе, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи.

"Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей", - отметил губернатор.

Врачи оказали помощь пострадавшим на месте ЧП, некоторых эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся у родственников.

Пожар в многоэтажном доме начался в подмосковном Раменском

Воробьев подчеркнул, что всего было сбито свыше 60 БПЛА.

"Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников", - пояснил губернатор.

Он заверил, что все оперативные службы "работают сейчас там, где нужна помощь людям".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о 69 сбитых БПЛА, летевших по направлению к Москве.