В аэропорту Манилы задержали Родриго Дутерте

Полиция Филиппин задержала экс-президента республики Родриго Дутерте по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Такую информацию приводит местное издание Manila Bulletin со ссылкой на заявление офиса президента республики. Отмечается, что Дутерте был задержан в аэропорту Манилы.

«Экс-президент Дутерте задержан за преступления против человечности», — указывается в публикации.

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