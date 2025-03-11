Летевший из Турции в Россию самолет экстренно сел в Литве

Направлявшийся из Стамбула в Москву Airbus A330 турецкой авиакомпании подал сигнал бедствия и запросил смену курса, после чего направился в сторону белорусско-литовской границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По данным источника, командир самолета Airbus A330 после запроса смены курса стал вырабатывать топливо и подал сигнал бедствия.

Летевший из-за рубежа в Москву самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

«Самолет совершил незапланированную посадку в Вильнюсе. Никто не пострадал», — заключил источник агентства.

11 февраля Telegram-канал Aviaincident сообщал, что летевший в Казань борт авиакомпании Nordwind Airlines изменил курс, после чего сел в Нижнекамске.

Сообщалось также, что самолет Boeing 737–800 следовал из Кемерово. Экипаж поменял место посадки из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана. Посадка в Нижнекамске прошла успешно.

Причиной тому стали введенные в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС в связи с атаками беспилотников.

Ранее в двух аэропортах Москвы вводили ограничения из-за атаки беспилотников.