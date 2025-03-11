Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России продолжают отражать атаку на Москву.

На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника. Об этом во вторник, 11 марта, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Соответствующие службы работают на месте, — добавил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву ночью во вторник, 11 марта — первые появились в 4:56 утра, когда беспилотник ВСУ сбили в Раменском округе. Позже еще 16 украинских дронов в регионе было уничтожено к 5:29 утра.

К 6:00 утра в Московской области была отражена атака 69 БПЛА — все дроны пытались добраться до столицы. В результате атаки в регионе погиб один человек, еще трое получили ранения. На фоне атаки в пресс-службе Росавиации заявили о введении временных ограничений на работу столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово.