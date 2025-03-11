Названо содержимое столкнувшегося с судном в Британии танкера

Более 200 тысяч баррелей авиатоплива находилось на танкере Stena Immaculate, столкнувшемся с контейнеровозом Solong у берегов Британии. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на данные компании-оператора судна Crowley.

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"В момент удара судно Stena Immaculate перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива в 16 отдельных грузовых танках", - цитирует РИА Новости сообщение компании.

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Пока неясно, какой объем топлива мог вытечь в результате ЧП. В Crowley отметили, что по крайней мере один грузовой бак, содержащий топливо Jet-A1, был поврежден.

Ранее сообщалось, что на борту Solong был груз цианистого натрия. Судно перевозило около 15 контейнеров с этим чрезвычайно ядовитым веществом.

Напомним, столкновение произошло в понедельник утром. 140-метровый контейнеровоз Solong под португальским флагом врезался в стоявший на якоре 183-метровый танкер Stena Immaculate под флагом США. Возник пожар.

По словам командира дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсона, один член экипажа судна Solong по-прежнему числится пропавшим без вести, его поиски прекращены. Остальные 36 членов экипажей были доставлены на берег.

По предварительным данным, причиной столкновения судов мог стать туман.