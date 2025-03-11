Увеличилось число погибших при обстреле ТЦ в Беловском районе Курской области

Число погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра «Добрыня» в Беловском районе Курской области выросло до четырех. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша. Искренне скорбим вместе с родными и близкими», — написал врио главы региона.

Три человека погибли при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области

Хинштейн подчеркнул, что «это бесчеловечное злодеяние не останется без отмщения». Врио губернатора добавил, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку и помощь семьям пострадавших.

Также врио главы региона сообщил, что в настоящий момент все пострадавшие находятся в Беловской центральной районной больнице, где им оказывается необходимая помощь. В ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу. На месте событий находится глава Беловского района, другие должностные лица.

Украинские военные ударили по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Как сообщал Хинштейн, в результате атаки ВСУ девять человек были ранены. В числе пострадавших есть четверо подростков в возрасте 13-14 лет. Врио главы региона уточнил, что их состояние оценивается как нетяжелое.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области.