В Таиланде арестовали выдававшего себя за мафиози россиянина

Гражданин РФ, выдававший себя за члена мафии, арестован на таиландском острове Пханган по обвинению в хранении наркотиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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По данным агентства, правоохранители обратили внимание на россиянина после того, как иностранные туристы пожаловались в туристическую полицию на его хамское поведение «на грани угроз физического насилия».

Мужчина при общении с туристами намекал на свои связи в региональном правительстве и в полиции, показывал свои фотографии в таиландском полицейском жилете с пистолетом-пулеметом в руках.

«Гражданин России Владислав Кленов арестован полицией острова Пханган в провинции Сураттхани в воскресенье вечером по обвинению в нелегальной работе и хранении запрещенных наркотиков», — отметил источник.

Россиянину грозит штраф и депортация за нелегальную работу продавцом, запрещенную для иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда задержали за превышение срока визы 34-летнего россиянина.

После задержания мужчина был доставлен в полицейский участок. Сотрудники правоохранительных органов предъявили ему обвинение в пребывании на курорте по просроченной на 2.5 года визе.