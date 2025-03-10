СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в слободе Белой Курской области.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Её слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области», — заявила она.

По её словам, все причастные к теракту лица будут установлены и привлечены к ответственности.