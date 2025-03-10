ВСУ ударили по торговому центру в Курской области

Украинские военные ударили по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области, три человека погибли.

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Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, три человека погибли, девять - получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых - четверо подростков 13-14 лет (слава Богу, все не тяжелые)», — написал он.

Пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь. Хинштейн выразил самые искренние соболезнования семьям погибшим.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию действующего детского сада в прифронтовой Каменке-Днепровской.

3 марта беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. В момент атаки в здании школы не было учащихся.