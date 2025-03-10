На Кубани за первую неделю марта обнаружили более 20 мёртвых дельфинов

В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег, за первую неделю марта обнаружили более 20 мёртвых дельфинов.

Об этом сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

«Начался сезон выбросов китообразных-2025. Обычно такой сезон в Чёрном море длится с марта по июнь... Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться», — говорится в Telegram-канале центра.

При этом за весь февраль на побережье Краснодарского края было найдено 25 мёртвых дельфинов.

Кроме того, за последние две недели в Новороссийске и Геленджике было три случая обнаружения живых ослабленных китообразных.

Причинами выброса на берег, по данным центра, являются рыболовные сети, ослабленный иммунитет после зимы, погодные условия и загрязнение моря.

Ранее на нескольких участках черноморского побережья в Краснодарском крае зафиксировали небольшие выбросы мазута.