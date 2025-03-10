Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов

Названа сумма штрафа блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом пишет РИА Новости.

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Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов.

Протокол на Лебедева поступил в суд еще в конце февраля, однако его вернули обратно в полицию для устранения недостатков. Причиной возврата стало то, что в в материалах не было сведений о том, что протокол был направлен или вручен Лебедеву, как этого требует законодательство.

Во второй раз проблем с рассмотрением не возникло. 7 марта дизайнера со второй попытки признали виновным в совершении правонарушения.

В ноябре 2024 года депутат Госдумы Султан Хамзаев обращался к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой привлечь дизайнера к ответственности за то, что тот, по его словам, «осквернил святые ценности: религию, семью, детей» — речь шла о фотографии Лебедева в соцсетях, на которой изображен ковер с Богоматерью.

Статья, по которой оштрафован Лебедев, предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц и от 100 до 200 тысяч для должностных лиц.