Контейнеровоз Solong, который столкнулся с нефтяным танкером Stean Immaculate в Северном море, перевозил ядовитый цианистый натрий. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил журнал Lloyd's List.

По сообщениям журналистов, на борту судна находилось 15 контейнеров с цианидом натрия и неизвестным количеством алкоголя. Сейчас вокруг места происшествия образовали пятимильную зону отчуждения, которую при необходимости могут расширить вдвое. Также на место аварии отправилась команда специалистов для сбора информации, передает Lloyd's List.

10 марта в пресс-службе Береговой охраны Великобритании сообщили о столкновении португальского судна Solong и американского нефтяного танкера Stena Immaculate у берегов Великобритании в Северном море, в результате чего последний загорелся. К месту столкновения направили спасательные суда и вертолет. По словам исполнительного директора порта Гримсби Ист Мартина Бойерса, в результате аварии пострадали 32 человека, которых доставили на берег с помощью трех катеров.

Серия взрывов прогремела на борту танкера после ЧП у берегов Великобритании

В судоходной компании Crowley, которая осуществляла перевозку грузов на попавшем в аварию танкере, сообщили, что после столкновения с контейнеровозом на нем произошла серия взрывов — при аварии грузовое хранилище с топливом Jet-A1 было повреждено, в результате чего продукт разлился и воспламенился.