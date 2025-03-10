В Подмосковье трое юношей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку с инвалидностью

В Подмосковье трое юношей избили и изнасиловали девочку с инвалидностью, пишет mk.ru.

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Инцидент произошел 9 марта в одном из городов на юге Московской области. Вечером 14-летняя школьница пошла проводить подругу, приходившую к ней в гости, вместе они дошли до остановки, а на обратной дороге девочка столкнулась с неизвестными. Как позже сообщила пострадавшая, на вид им было около 18 лет. Один из нападавших ударил ее каким-то предметом по голове, другой заставил ее что-то проглотить, возможно, это было наркотическое вещество. Далее злоумышленники затащили жертву в ближайший подвал, там она потеряла сознание и очнулась уже после изнасилования.

В это время пострадавшую искала ее мать, но школьница самостоятельно вернулась домой. Рассказать о подробностях нападения девочка, страдающая врожденным неврологическим заболеванием, смогла только после того, как ей дали специальные успокоительные средства. Известно, что несовершеннолетняя находится на домашнем обучении и редко выходила на улицу одна.

Девочка уже прошла обследование, во время которого факт изнасилования подтвердился. На голове у нее была огромная шишка, а лицо сильно опухло от побоев. Сейчас состояние потерпевшей оценивается как стабильное, полиция разыскивает насильников.