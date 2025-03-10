Пожар на рынке «Московский ряд» попал на видео

В Филимоновском районе российской столицы на рынке «Московский ряд» произошло возгорание на территории площадью 300 квадратных метров. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, сначала вспыхнула палатка с фруктами, а затем огонь перекинулся на другие торговые точки. Согласно предварительной информации, территорию рынка самостоятельно покинули 40 человек. Никто не пострадал.

В настоящее время пожар ликвидируют специалисты МЧС.

До этого сообщалось о возгорании в здании, расположенном около Павелецкого вокзала. По словам очевидцев, люди, находящиеся в горящем здании, просили о помощи.

Также 10 марта в Москве из огня в здании на улице Дербеневской спасли четырех человек. Уточняется, что огонь распространился на площадь 40 квадратных метров. Одного из пострадавших госпитализировали.