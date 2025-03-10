Серия взрывов прогремела на борту танкера после ЧП у берегов Великобритании

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На танкере Stena Immaculate, пострадавшем при столкновении с контейнеровозом Solong у берегов Великобритании, произошла серия взрывов. Экипаж корабля был эвакуирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Crowley.

Инцидент произошел 10 марта в районе 10:00 UTC (13:00 мск) на якорной стоянке у побережья Северного моря в районе Халла. В результате ЧП было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что привело к возгоранию и разливу топлива.

«Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту. Все моряки компании в безопасности и полностью учтены. Ведется операция по тушению пожара», — пояснили представители судовладельца.

В пресс-службе уточнили, что Crowley активировала экстренный план реагирования и работает с государственными агентствами для локализации пожара и обеспечения безопасности судна.

При столкновении танкера и судна пострадали 32 человека

В компании уточнили, что, по мере поступления информации, будут предоставлять общественности данные о развитии ситуации и борьбе с последствиями катастрофы.