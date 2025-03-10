В Феодосии более 8,8 тыс. человек остались без электричества

Более 8,8 тыс. человек остались без света в городском округе Феодосия в Республике Крым из-за технологического нарушения в сетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение абонентов в городе Феодосия. Обесточено: 14 ТП (трансформаторные подстанции - прим. ТАСС), 3 371 точек поставок (8 864 человек)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные бригады приступили к восстановительным работам.