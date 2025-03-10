Жителя Севастополя приговорили к 17 годам за попытку подорвать офицера

Жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку подорвать офицера Черноморского флота.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, остальных — в колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.

Мужчину признали виновным в госизмене, покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.

Житель Севастополя по заданию военной разведки Украины получил взрывное устройство и установил его на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома, в котором проживает офицер Черноморского флота России. В этот момент мужчина был задержан.

Ранее в Крыму суд приговорил к 15 годам колонии общего режима россиянку Ольгу Колкову за попытку подрыва автомобиля с наклейкой «Z» по заданию Службы безопасности Украины.