Житель Подмосковья пытался убить своего сына, чтобы не пустить его на СВО

Житель Московской области якобы пытался на машине сбить своего сына, который собирался отправиться в зону специальной военной операции на Украине.

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Об этом в понедельник, 10 марта, сообщили в соцсети.

— 58-летний Роман К. напал на своего сына Владислава еще в 2022 году. Парень обмолвился, что хотел бы отправиться на СВО, но семья восприняла его решение строго отрицательно. Роман почему-то решил, что если он сам покалечит сына, то на фронт его не возьмут, после чего попытался переехать парня на машине. Трагедии удалось избежать. Отца отправили на принудительное лечение, — пишет Telegram-канал Baza.

Спустя три года, когда мужчина уже вышел из больницы, он якобы решил ударить своего сына ножом в живот. Пострадавший в ответ ударил отца ножом в ногу, говорится в материале. Пострадавших госпитализировали в одну больницу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя подмосковного Красногорска, который ударил ножом свою сожительницу в квартире на улице Игоря Мерлушкина. Конфликт произошел на фоне распития алкоголя.