Мэрия Анапы потребовала от владельцев затонувших танкеров 211 миллионов рублей

Мэрия Анапы подала иск к «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг», которые являются судовладельцами танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Черном море, с требованием взыскать с них 211 миллионов рублей на ликвидацию последствий разлива топлива. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

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Напомним, что 15 декабря 2024 года в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Оба судна получили значительные повреждения и затонули, в результате чего произошел разлив мазута в Черном море. Также при крушении погиб один матрос, другие члены экипажа были доставлены в больницу с различными травмами.

В мэрии Анапы указали, что в результате произошедшего разлива топлива был «нанесен ущерб природной сфере, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней».

«Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 миллионов рублей — именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС», — говорится в тексте.

Отмечается, что данная сумма не окончательная и в дальнейшем может быть увеличена.