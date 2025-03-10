Экс-губернатор Севастополя Овсянников не признал вину в обходе санкций

Дмитрий Овсянников, который занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 год и был заместителем главы Минпромторга России в 2015-2016 и 2019-2020 годах, не признал свою вину по обвинениям в нарушении британских санкций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания в Королевском суде района Сазерк в Лондоне.

Овсянникову предъявлены обвинения по семи случаям обхода санкций, а также по двум эпизодам, связанным с отмыванием денег. В этом деле также фигурируют его брат, бизнесмен Алексей Овсянников, и супруга Екатерина Овсянникова, которые также отказались признавать свою вину в суде.

В конце прошлого года британская полиция задержала в Лондоне Дмитрия Овсянникова, бывшего губернатора Севастополя и экс-заместителя главы Минпромторга России, за нарушение санкций.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) утверждает, что задержание Овсянникова, состоявшееся 22 января, связано с нарушением персональных санкций, введенных против него британским правительством. По данным NCA, Овсянников получил переводы на сумму £65 тыс. на счет, открытый в одном из банков группы HBOS в Лондоне. Кроме того, у него были изъяты наличные в размере £77,5 тыс., которые, по мнению NCA, также могли быть получены в результате незаконной финансовой деятельности.