Танкер и грузовое судно столкнулись у побережья в Британии

На северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Об этом говорится в сообщении британского Агентства морской безопасности и береговой охраны, его цитирует ТАСС.

По информации Агентства морской безопасности, столкновение произошло у берегов графства Восточный райдинг Йоркшира на северо-востоке страны. В спасательной операции были задействованы авиация и пожарные суда. На данный момент о других подробностях не сообщается.

8 марта в Мраморном море у берегов Стамбула, в девяти километрах от береговой линии, столкнулись 270-метровый танкер Mia и 130-метровый контейнеровоз Orita. В результате происшествия разрушился балластный отсек танкера, и грязная вода попала в море. К месту инцидента были направлены буксиры. Обошлось без пострадавших.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря, его начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района. Позже загрязнение дошло и до Крыма.