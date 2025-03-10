Человек выпрыгнул из окна горящего здания на юге Москвы

Человек выпрыгнул из окна третьего этажа горящего здания на Дербеневской улице на юге Москвы. Спасателям удалось спасти четырех пострадавших.

Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

— Пожар произошел на третьем этаже дома на Дербеневской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров, спустя время огонь удалось потушить. Спасатели спасли четырех человек, выпрыгнувший мужчина пострадал, его осматривают врачи, — рассказал собеседник.

На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб. Спустя время спасателям удалось полностью потушить пожар.

Ранее в Пермском крае при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС. Они оказались под завалами в горящем частном доме. Кровля здания обрушилась на спасателей, когда они попытались проникнуть внутрь для эвакуации людей.