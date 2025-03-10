Власти Анапы подали иск к владельцам танкеров "Волгонефть"

Мэрия Анапы подала в арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление к компаниям ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг», чьи танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Черном море. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

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Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн рублей. Отмечается, что такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС). Уточняется, что сумма не является окончательной, администрация намерена увеличить исковые требования.

В понедельник, 10 марта, стало известно, что власти города-курорта Анапы подали иск в суд в отношении компании ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг».

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. В результате ЧП почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.