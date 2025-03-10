Пожар произошел у Павелецкого вокзала в Москве

Пожар произошел в районе Павелецкого вокзала в Москве. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео запечатлено, что из здания валит черный дым. Канал со ссылкой на очевидцев утверждает, что огонь не дает выбраться людям, которые просят о помощи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, возгорание произошло в строении на Жуковом проезде. Один человек пострадал. В горящем здании находятся еще трое рабочих, их спасают. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

Ранее серьезный пожар произошел в тепличном комплексе в деревне Высоково Московской области. Площадь возгорания составила 1050 квадратных метров. При разборе конструкций были найдены тела четырех погибших — мужчин 38 и 33 лет. Причины происшествия пока неизвестны.