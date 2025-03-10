Азербайджан отказался экстрадировать в Россию экс-судью Хахалеву

Запрос об экстрадиции объявленной в розыск в РФ экс-судьи Елены Хахалевой, которая была задержана в Азербайджане и находится под надзором полиции, не удовлетворен. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на адвоката Шахлу Гумбатову.

Напомним, что в 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, она отсутствовала на рабочем месте 127 дней, однако обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, в результате незаконно получив 1 млн 195 тысяч рублей.

Хахалева бежала от следствия — в ВККС заявляли, что она могла находиться в Ереване. Тогда ее объявили в международный розыск, а в 2022 году суд арестовал обвиняемую заочно. В январе экс-судью задержали в аэропорту Баку.

Экс-судья Хахалева будет добиваться снятия или переквалификации обвинения

Сама Хахалева стала известна широкой публике в 2017 году, когда оказалась в центре скандала из-за свадьбы дочери. На роскошное мероприятие пригласили крупных звезд, в том числе Николая Баскова, Веру Брежневу, Валерия Меладзе и других. СМИ утверждали, что стоимость торжества составила 2 млн долларов.

На тот момент судья объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. По словам последнего, свадьба обошлась в сумму до 5 млн рублей, а часть исполнителей посетили ее как близкие знакомые.