Об этом местным СМИ сообщил её адвокат. Причина отказа не называется.

Хахалеву обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. В конце января её задержали в Баку. 4 февраля арест отменили, бывшую судью передали под надзор полиции. От добровольного возвращения в Россию женщина ранее отказалась, утверждая, что её уголовное преследование в стране было политическим. Она также указала на ряд тяжёлых заболеваний, которые лечила сначала в Грузии, а затем в Азербайджане.

Экс-судья Хахалева будет добиваться снятия или переквалификации обвинения

В 2022 году её заочно арестовали в России. По данным следствия, она обманом получила 1,2 млн рублей. Также Хахалева подделала табели учёта рабочих часов, она отсутствовала в суде 127 дней, а позднее сама расписывалась в отчётной документации.