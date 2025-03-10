21-летнего сына банкира развели на 9 млн рублей в Москве

21-летний сын бывшего заместителя председателя правления Белгазпромбанка Сергея Шабана стал жертвой мошенников в Москве. Его обманули на 9 млн рублей, пишет Baza.

Как сообщают источники, 26 февраля студенту ВШЭ Даниэлю позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Под предлогом защиты средств от несанкционированного перевода они убедили его снять наличные (70 000 долларов США и 35 000 евро) и передать курьеру.

Поверив мошенникам, Шабан упаковал деньги в коробку, замаскировал их свитерами и тетрадями, вызвал курьера и передал ему посылку.

Полиция возбудила уголовное дело и установила личность курьера, который доставил коробку к дому на Новохохловской улице. Курьер заявил, что коробку у него забрал парень славянской внешности, но не запомнил других деталей.

Сергей Шабан был соратником кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.