21-летнего сына банкира развели на 9 млн рублей в Москве

21-летний сын бывшего заместителя председателя правления Белгазпромбанка Сергея Шабана стал жертвой мошенников в Москве. Его обманули на 9 млн рублей, пишет Baza.

21-летнего сына банкира развели на 9 млн рублей в Москве
© ТАСС

Как сообщают источники, 26 февраля студенту ВШЭ Даниэлю позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Под предлогом защиты средств от несанкционированного перевода они убедили его снять наличные (70 000 долларов США и 35 000 евро) и передать курьеру.

Поверив мошенникам, Шабан упаковал деньги в коробку, замаскировал их свитерами и тетрадями, вызвал курьера и передал ему посылку.

Полиция возбудила уголовное дело и установила личность курьера, который доставил коробку к дому на Новохохловской улице. Курьер заявил, что коробку у него забрал парень славянской внешности, но не запомнил других деталей.

Сергей Шабан был соратником кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

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Виктор Бабарико
Росфинмониторинг
ВШЭ
Москва
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