Суд вынес решение по делу Митрошиной

Александру Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля, сообщает РИА Новости. Напомним, что блогера обвиняют в отмывании 127 млн рублей.

Первое дело против блогера завели в 2023 году, чтобы погасить долг она продала всю недвижимость в России на 666 млн рублей. Ее адвокат в суде заявил, что сейчас задолженностей у Митрошиной нет.

Появились подробности по делу блогера Митрошиной

Митрошину задержали 7 марта на Кубани. Блогер заявила, что не знала о готовящемся аресте и не скрывалась.